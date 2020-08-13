Дисквалифицирован именитый азербайджанский спортсмен

Причиной дисквалификации стало выявление в организме спортсмена запрещенных препаратов

Азербайджанский таэквондист Рамин Азизов дисквалифицирован на 24 месяца.

Как сообщили Report в пресс-службе Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), причиной дисквалификации стало выявление в организме спортсмена запрещенных препаратов.

Срок дисквалификации, вступившей в силу с 25 февраля, завершится 25 февраля 2022 года.

Отметим, что Рамин Азизов (80 кг) был победителем Игр исламской солидарности в Баку в 2017 году. В 2012 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Манчестере, а в 2014 году - бронзу на том же турнире в Баку. В 2014 году Рамин Азизов стал третьим призером чемпионата мира в Южной Корее.