Директор Олимпийского спорткомплекса в Гёйгёле об отравлении спортсменов

Ничего серьезного здесь не произошло. Эти дзюдоисты продолжают тренироваться.

Ничего серьезного здесь не произошло. Эти дзюдоисты продолжают тренироваться.

Об этом Report сообщил директор Олимпийского спортивного комплекса в Гёйгёле Мевлуд Миралиев, комментируя новость об отравлении 15 дзюдоистов.

По его словам, спортсмены чувствуют себя хорошо: "В больнице дзюдоистам поставили капельницы. Сейчас они уже вернулись к тренировкам. Представитель Агентства продовольственной безопасности также прибыл сюда. Никаких серьезных проблем нет. Просто ребята во время тренировки сильно вспотели и выпили воды, после чего им стало плохо. Поэтому им вызвали скорую помощь. Но по прибытии в больницу стало ясно, что это не отравление".

М.Миралиев добавил, что факт того, что отравления не было, подтвердил и главврач больницы.

25 апреля около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация, что в Гёйгёльскую центральную районную больницу обратились 15 человек с диагнозом пищевое отравление неутонченной этиологии.

В ходе разбирательств было выявлено, что 15 молодых спортсменов из различных регионов, проходящих учебно-тренировочные сборы в Гёйгёльском районном олимпийском комплексе с целью подготовки к чемпионату Азербайджана по дзюдо, обратились в указанную дату в больницу с тошнотой, температурой и рвотой. После оказания спортсменам первой медицинской помощи их отпустили домой.