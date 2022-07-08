Директор велотура "Дорогая Шуша": В истории Tour d`Azerbaidjan наступает новый этап

"В истории Tour d`Azerbaidjan наступает новый этап. Это соревнование в последний раз прошло 5 лет назад. Это большая ответственность для нас. Я очень взволнован присоединением к соревнованию".

"В истории Tour d`Azerbaidjan наступает новый этап. Это соревнование в последний раз прошло 5 лет назад. Это большая ответственность для нас. Я очень взволнован присоединением к соревнованию".

Как сообщает Report, об этом директор международного велотура "Дорогая Шуша" Мартин Бруин сказал на пресс-конференции, посвященной соревнованию.

Он отметил, что часто бывал в Баку, очень любит Азербайджан, людей и проводить здесь соревнования: "Борьба будет сложной. Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с азербайджанскими судьями превратить это престижное соревнование в большой успех. На второй день ожидается очень сложная гонка. Но все будет отлично, потому что проведена большая подготовка".

Международный велотур пройдет 9-10 июля.