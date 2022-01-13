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Директор Бакинского Дворца спорта: Будем работать в соответствии с современными стандартами

Директор Бакинского Дворца спорта: Будем работать в соответствии с современными стандартами Многое сделано за две недели, продолжается активная работа для дальнейшего улучшения работы спортивного объекта.
Индивидуальные
13 января 2022 г. 12:18
Директор Бакинского Дворца спорта: Будем работать в соответствии с современными стандартами

Многое сделано за две недели, продолжается активная работа для дальнейшего улучшения работы спортивного объекта.

Об этом Report заявил новый директор Бакинского Дворца спорта Али Аскеров.

А.Аскеров рассказал об уже проделанной за две недели работе: "Во дворце обновлена система интернета, улучшена охрана спортивного объекта. На первом этаже стали создаваться спортивные секции".

"Меня на эту должность назначил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. У нас много целей. Нужно наладить работу, которая бы отвечала современным стандартам" - заявил Аскеров.

По словам директора, в спортивном комплексе будет произведен ряд новых назначений, по мере рабочего процесса будут производиться и другие. "Мы должны модернизировать охрану, полностью ее перестроить", -отметил он.

Новый директор рассказал, что ему 47 лет. "Занимался боксом, кикбоксингом, дзюдо и карате. Всю жизнь был связан со спортом. В последнее время я работал заместителем начальника отдела контроля продаж в «Азеришыг», - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı İdman Sarayının yeni direktoru: "Müasir və standartlara uyğun işlər görəcəyik"

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