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Директор AMADA выступила на симпозиуме в Лозанне

Директор AMADA выступила на симпозиуме в Лозанне В Лозанне проходит симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Института национальных антидопинговых организаций (iNADO).
Индивидуальные
14 марта 2023 г. 18:07
Директор AMADA выступила на симпозиуме в Лозанне

В Лозанне проходит симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Института национальных антидопинговых организаций (iNADO).

Как сообщает Report, на симпозиум, в работе которого приняли участие около 300 экспертов из 70 стран-членов iNADO, директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли в качестве спикера от Совета Европы и председателя специального комитета Совета Европы по гендерному равенству (GECA) была приглашена выступить с докладом по гендерному равенству.

Шафаг Гусейнли выступила с обширном презентацией международного проекте "По укреплению гендерного равенства в антидопинговой сфере", автором которого она является.

Проинформировав участников симпозиума о реализации данного проекта, Шафаг Гусейнли сообщила, что были подробно проанализированы положения и документы, регулирующие деятельность Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства, в том числе, на каком уровне гендерный принцип учитывается во Всемирном антидопинговом Кодексе и международных стандартах. На втором этапе реализации проекта уже дан старт опросам для определения уровня обеспечения гендерного равенства в национальных антидопинговых структурах, а также будут проведены интервью со спортсменками из разных стран мира. Отчет и рекомендации по итогам реализации проекта будут подготовлены и представлены в Комитет министров Совета Европы.

Вопрос гендерного равенства в сфере борьбы с допингом в спорте также стал предметом панельных дискуссий в рамках симпозиума в Лозанне. Так, специальную панель, посвященную этому вопросу, возглавила Шафаг Гусейнли. Директор AMADA провела обсуждения с участниками панельной дискуссии, подчеркнув уровень представительства женщин в управленческих и исполнительных структурах в сфере борьбы с допингом и учет гендерного равенства в антидопинговой деятельности.

На специальной панели вместе с Шафаг Гусейнли присутствовали вице-президент Всемирного антидопингового агентства Ян Янг, международный эксперт по борьбе с допингом, основатель Альянса чистого спорта, профессор Кингстонского университета в Лондоне Андреа Петроци, гендерный и старший советник Центра спорта и прав человека, бывший эксперт структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women) Тайс Прадо, а также Председатель правления iNADO Ник Патерсон.

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Версия на азербайджанском языке AMADA-nın direktoru Lozanna simpoziumunda çıxış edib

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