Руководитель AMADA встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков

Директор национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) Марией Морейра, находящейся в Баку.

Директор национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) Марией Морейра, находящейся в Баку.

Как сообщает Report, директор AMADA проинформировала гостей о деятельности организации, проделанной работе во имя чистого спорта, предпринимаемых шагах в сфере борьбы с наркотиками и достигнутых успехах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в борьбе с наркотиками в Европе и странах-участницах Ближневосточной программы, обсуждались инициативы международного проекта "Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD) и AMADA, сотрудничество между двумя организациями.

Во встрече приняли участие координатор проекта “EU4Monitoring Drugs” Ильзе Якобсон, научный аналитик Клайдаc Кучалкис, руководитель юридического отдела AMADA Фархад Аббасов, а также руководитель научного отдела Руфат Эфендиев.