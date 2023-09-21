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Руководитель AMADA встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков

Руководитель AMADA встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков Директор национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) Марией Морейра, находящейся в Баку.
Индивидуальные
21 сентября 2023 г. 13:42
Руководитель AMADA встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков

Директор национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли встретилась с главой рабочей группы Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) Марией Морейра, находящейся в Баку.

Как сообщает Report, директор AMADA проинформировала гостей о деятельности организации, проделанной работе во имя чистого спорта, предпринимаемых шагах в сфере борьбы с наркотиками и достигнутых успехах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в борьбе с наркотиками в Европе и странах-участницах Ближневосточной программы, обсуждались инициативы международного проекта "Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD) и AMADA, сотрудничество между двумя организациями.

Во встрече приняли участие координатор проекта “EU4Monitoring Drugs” Ильзе Якобсон, научный аналитик Клайдаc Кучалкис, руководитель юридического отдела AMADA Фархад Аббасов, а также руководитель научного отдела Руфат Эфендиев.

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Версия на азербайджанском языке AMADA direktoru Narkotiklər və Narkomaniya üzrə Avropa Monitorinq Mərkəzinin işçi qrupunun rəhbəri ilə görüşüb

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