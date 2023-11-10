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Директор AMADA приняла участие в заседании Антидопинговой конвенции Совета Европы

Директор AMADA приняла участие в заседании Антидопинговой конвенции Совета Европы Исполнительный директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Тахмина Таги-заде приняла участие в 57-м заседании группы мониторинга Антидопинговой конвенции (T-DO) Совета Европы
Индивидуальные
10 ноября 2023 г. 17:15
Директор AMADA приняла участие в заседании Антидопинговой конвенции Совета Европы

Исполнительный директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Тахмина Таги-заде приняла участие в 57-м заседании мониторинговой группы Антидопинговой конвенции (T-DO) Совета Европы.

Как сообщили Report в AMADA, пленарное заседание, начавшееся 9 ноября в Страсбурге (Франция), посвящено институциональным и административным вопросам, в том числе обсуждению повестки дня и отчета о предыдущем заседании.

Делегации рассмотрели обновленную информацию о деятельности Координационной группы, отчет Секретариата и другие рабочие документы. Консультативные группы T-DO представили обновленную информацию по образовательным и научным вопросам, а также по юридическим и другим аспектам.

В мероприятии приняли участие специалист сектора медицинского обеспечения министерства молодежи и спорта Азербайджана Азер Мамедов, руководитель научного отдела AMADA Руфат Эфендиев и руководитель юридического отдела Фархад Абасов.

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Версия на азербайджанском языке AMADA-nın icraçı direktoru Avropa Şurasının Antidopinq üzrə Monitorinq qrupunun iclasında iştirak edib

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