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Директор AMADA избрана зампредом рабочей группы Совета Европы

Директор AMADA избрана зампредом рабочей группы Совета Европы

Директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана зампредседателя специальной рабочей группы Совета Европы "Права человека и спортсмены".

Как сообщили Report в Агентстве, решение было принято на 50-м заседании мониторинговой группы по антидопинговой конвенции Совета Европы в столице Румынии - Бухаресте.

В состав группы "Права человека и спортсмены" входят председатель, заместитель председателя и члены из представителей 8 стран.

Ш.Гусейнли также приняла участие на 46-м заседании Европейского комитета Ad Hoc (CAHAMA). Одним из главных обсуждаемых вопросов на встрече стала подготовка к намеченным на 14 мая в канадском городе Монреаль выборам очередного президента WADA.

Антидопинговая конвенция Совета Европы была принята в 1989 году. Азербайджан подписал документ в 2002 году.

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