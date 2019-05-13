Директор AMADA избрана зампредом рабочей группы Совета Европы

Директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана зампредседателя специальной рабочей группы Совета Европы "Права человека и спортсмены".

Как сообщили Report в Агентстве, решение было принято на 50-м заседании мониторинговой группы по антидопинговой конвенции Совета Европы в столице Румынии - Бухаресте.

В состав группы "Права человека и спортсмены" входят председатель, заместитель председателя и члены из представителей 8 стран.

Ш.Гусейнли также приняла участие на 46-м заседании Европейского комитета Ad Hoc (CAHAMA). Одним из главных обсуждаемых вопросов на встрече стала подготовка к намеченным на 14 мая в канадском городе Монреаль выборам очередного президента WADA.

Антидопинговая конвенция Совета Европы была принята в 1989 году. Азербайджан подписал документ в 2002 году.