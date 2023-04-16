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Дин Лижэнь сравнял счет в матче с россиянином Непомнящим за звание чемпиона мира по шахматам

Дин Лижэнь сравнял счет в матче с россиянином Непомнящим за звание чемпиона мира по шахматам В столице Казахстана Астане состоялся шестой матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.
Индивидуальные
16 апреля 2023 г. 17:35
Дин Лижэнь сравнял счет в матче с россиянином Непомнящим за звание чемпиона мира по шахматам

В столице Казахстана Астане состоялся шестой матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Как передает Report, в шестой по счету партии сильней оказался китайский гроссмейстер, который играл белыми фигурами.

Победа Дин Лижэнья позволила ему сравнять счёт в противостоянии — 3:3.

Седьмая партия состоится 18 апреля. Ян Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Отметим, что согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую "партию смерти" или "армагеддон".

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