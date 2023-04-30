Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего в четвертой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего в четвертой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Report , встреча прошла в Астане.

После 14 партий с классическим контролем времени в матче был зафиксирован равный счет - 7:7.

Были назначены дополнительные четыре партии в быстрые шахматы (контроль времени 25 минут + 10 секунд на ход). Первые три завершились вничью.

Китайский спортсмен стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был встретиться с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Китаец заменил на том турнире россиянина Сергея Карякина, который отбывал шестимесячную дисквалификацию.