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Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего в четвертой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Индивидуальные
30 апреля 2023 г. 19:47
Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего в четвертой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Report, встреча прошла в Астане.

После 14 партий с классическим контролем времени в матче был зафиксирован равный счет - 7:7.

Были назначены дополнительные четыре партии в быстрые шахматы (контроль времени 25 минут + 10 секунд на ход). Первые три завершились вничью.

Китайский спортсмен стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был встретиться с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Китаец заменил на том турнире россиянина Сергея Карякина, который отбывал шестимесячную дисквалификацию.

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Версия на азербайджанском языке Çin idmançısı şahmat üzrə 17-ci dünya çempionu olub

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