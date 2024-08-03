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Диана Дымченко: Я не смогла достичь поставленной цели

Диана Дымченко: Я не смогла достичь поставленной цели 14:14 Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко призналась, что не смогла достичь своей цели.
Индивидуальные
3 августа 2024 г. 14:56
Диана Дымченко: Я не смогла достичь поставленной цели

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко призналась, что не смогла достичь своей цели.

Об этом она сказала корреспонденту Report в Париже, комментируя свое выступлении на летних Олимпийских играх в столице Франции.

"Я не довольна своим результатом. Я не смогла достичь своей цели. У меня хорошая физическая подготовка, просто психологически я не совсем была готова к соревнованиям. В целом, этот сезон проходит не очень удачно для меня. Некоторые конкуренты смогли удивить меня в хорошем смысле слова", - сказала спортсменка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avarçəkəni: Qarşıma qoyduğum məqsədə çata bilmədim

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