Диана Дымченко: Я не смогла достичь поставленной цели

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко призналась, что не смогла достичь своей цели.
Об этом она сказала корреспонденту Report в Париже, комментируя свое выступлении на летних Олимпийских играх в столице Франции.
"Я не довольна своим результатом. Я не смогла достичь своей цели. У меня хорошая физическая подготовка, просто психологически я не совсем была готова к соревнованиям. В целом, этот сезон проходит не очень удачно для меня. Некоторые конкуренты смогли удивить меня в хорошем смысле слова", - сказала спортсменка.