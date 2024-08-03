Диана Дымченко: Я не смогла достичь поставленной цели

14:14 Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко призналась, что не смогла достичь своей цели.

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко призналась, что не смогла достичь своей цели.

Об этом она сказала корреспонденту Report в Париже, комментируя свое выступлении на летних Олимпийских играх в столице Франции.

"Я не довольна своим результатом. Я не смогла достичь своей цели. У меня хорошая физическая подготовка, просто психологически я не совсем была готова к соревнованиям. В целом, этот сезон проходит не очень удачно для меня. Некоторые конкуренты смогли удивить меня в хорошем смысле слова", - сказала спортсменка.