Девять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу на турнире "Большого шлема"

Сегодня девять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу на проходящем в Баку турнире "Большого шлема".

Сегодня девять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу на проходящем в Баку турнире "Большого шлема".

Как сообщает Report , в последний день соревнований на татами выйдут восемь мужчин и одна женщина.

Тунджай Шамиль, Али Казымамедов (оба 90 кг), Эждер Багиров, Давуд Намазлы (100 кг), Джамал Фейзиев, Рамазан Ахмедов, Ушанги Кокаури, Кенан Насибов (все +100 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг) постараются завоевать медали.

Отметим, что ранее Зелим Чкаев (81 кг) выиграл золото, Рашид Мамедалиев (73 кг) – серебро, а Вусал Гяляндарзаде (73 кг), Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) стали бронзовыми призерами.