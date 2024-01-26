Девять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу на Гран-при

Сегодня азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на Гран-при в португальском Одивелаше.
Как сообщает Report, в первый день соревнований на ковер выйдут 9 спортсменов.
В соревнованиях среди мужчин выступят Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба - 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба - 66 кг), среди женщин – Кёнюль Велиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе - 52 кг), Фидан Ализаде и Ачелия Топрак (обе - 57 кг).
Женщины
48 кг
Кёнуль Алиева - Ка Ли Вонг (Китай)
52 кг
Айдан Велиева - Наоми Ван Кревель (Нидерланды)
Гюльтадж Мамедалиева - Леа Метрот (Франция)
57 кг.
Фидан Ализаде – Вероника Перес Пачеко (Испания)
Ачелия Топрак - Майса Пардаева (Туркменистан)
Мужчины
60 кг
Балабей Агаев - победитель пары Максимилиан Гейдер (Германия)/Артём Лесюк (Украина)
Туран Байрамов – победитель пары Жоау Амаро Мартинс (Португалия)/Анджело Пантано (Италия)
66 кг
Яшар Наджафов – победитель пары Сердар Рагимов (Туркменистан)/Янислав Герчев (Болгария)
Кямран Сулейманов – Александр Букур (Португалия)
Отметим, что конкурс завершится 28 января. Азербайджан на Гран-при представляют 16 дзюдоистов.