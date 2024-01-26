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Девять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу на Гран-при

Девять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу на Гран-при Сегодня азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на Гран-при в португальском Одивелаше.
Индивидуальные
26 января 2024 г. 10:15
Девять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу на Гран-при

Сегодня азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на Гран-при в португальском Одивелаше.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на ковер выйдут 9 спортсменов.

В соревнованиях среди мужчин выступят Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба - 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба - 66 кг), среди женщин – Кёнюль Велиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе - 52 кг), Фидан Ализаде и Ачелия Топрак (обе - 57 кг).

Женщины

48 кг

Кёнуль Алиева - Ка Ли Вонг (Китай)

52 кг

Айдан Велиева - Наоми Ван Кревель (Нидерланды)

Гюльтадж Мамедалиева - Леа Метрот (Франция)

57 кг.

Фидан Ализаде – Вероника Перес Пачеко (Испания)

Ачелия Топрак - Майса Пардаева (Туркменистан)

Мужчины

60 кг

Балабей Агаев - победитель пары Максимилиан Гейдер (Германия)/Артём Лесюк (Украина)

Туран Байрамов – победитель пары Жоау Амаро Мартинс (Португалия)/Анджело Пантано (Италия)

66 кг

Яшар Наджафов – победитель пары Сердар Рагимов (Туркменистан)/Янислав Герчев (Болгария)

Кямран Сулейманов – Александр Букур (Португалия)

Отметим, что конкурс завершится 28 января. Азербайджан на Гран-при представляют 16 дзюдоистов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 9 cüdoçusu Qran-pridə mübarizəyə başlayır

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