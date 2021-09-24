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Дети шехидов и ветеранов побывали в Парке военных трофеев 

Дети шехидов и ветеранов побывали в Парке военных трофеев  В канун Дня памяти - 27 сентября при содействии Главного управления молодежи и спорта города Баку, управлений столичных районов и Общественного объединения спортивных волонтеров Азербайджана для детей шехидов и ветеранов была организована экскурсия в Парк
Индивидуальные
24 сентября 2021 г. 15:05
Дети шехидов и ветеранов побывали в Парке военных трофеев 

В канун Дня памяти - 27 сентября при содействии Главного управления молодежи и спорта города Баку, управлений столичных районов и Общественного объединения спортивных волонтеров Азербайджана для детей шехидов и ветеранов была организована экскурсия в Парк военных трофеев.

Как сообщил Report начальник Главного управления Рагиф Аббасов, в поездке приняли участие более 50 детей и подростков.

Р.Аббасов рассказал участникам экскурсии о героизме их отцов на поле боя: "Дети воочию увидели военную технику, взятую в качестве трофеев с территорий, освобожденных их отцами ценой собственной жизни. Во время посещения Парка военных трофеев они поведали о славном боевом пути и героизме своих отцов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid və qazi ailələrinin övladları Hərbi Qənimətlər Parkında olub

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