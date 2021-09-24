Дети шехидов и ветеранов побывали в Парке военных трофеев

В канун Дня памяти - 27 сентября при содействии Главного управления молодежи и спорта города Баку, управлений столичных районов и Общественного объединения спортивных волонтеров Азербайджана для детей шехидов и ветеранов была организована экскурсия в Парк

В канун Дня памяти - 27 сентября при содействии Главного управления молодежи и спорта города Баку, управлений столичных районов и Общественного объединения спортивных волонтеров Азербайджана для детей шехидов и ветеранов была организована экскурсия в Парк военных трофеев.

Как сообщил Report начальник Главного управления Рагиф Аббасов, в поездке приняли участие более 50 детей и подростков.

Р.Аббасов рассказал участникам экскурсии о героизме их отцов на поле боя: "Дети воочию увидели военную технику, взятую в качестве трофеев с территорий, освобожденных их отцами ценой собственной жизни. Во время посещения Парка военных трофеев они поведали о славном боевом пути и героизме своих отцов".