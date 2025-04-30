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Депутат: С освобожденных территорий мы отправляем месседжи мира

Депутат: С освобожденных территорий мы отправляем месседжи мира Депутат: С освобожденных территорий мы отправляем месседжи мира
Индивидуальные
30 апреля 2025 г. 14:02
Депутат: С освобожденных территорий мы отправляем месседжи мира

С освобожденных от оккупации территорий мы отправляем месседжи мира мировому сообществу.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, комментируя стартовавший в Суговушане турнир "Кубок президента-2025".

"Если ранее в турнире участвовали всего 4 страны, то сегодня их более 20. Мы с гордостью стоим на земле, освобожденной благодаря нашим героическим воинам и шехидам. Эти земли находились под армянской оккупацией 30 лет, а теперь отсюда мы передаем месседжи мира всему мировому сообществу. Это крупное спортивное событие, которое имеет и политическое значение", - сказал он.

По словам депутата, интерес молодежи к гребным видам спорта значительно вырос. "Молодежь с воодушевлением начала заниматься греблей. Подобные турниры только усиливают интерес к этому виду спорта", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: 'We are sending messages of peace from liberated territories'
Версия на азербайджанском языке Deputat: "İşğaldan azad olunan torpaqlardan dünyaya sülh mesajı göndəririk"

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