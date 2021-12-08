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Дело Гаприндашвили против Netflix: возможен допрос Гарри Каспарова

Дело Гаприндашвили против Netflix: возможен допрос Гарри Каспарова «Netflix, в сериале «Ход королевы», о грузинском гроссмейстере Ноне Гаприндашвили, исказил факты ради своих целей»
Индивидуальные
8 декабря 2021 г. 10:31
Дело Гаприндашвили против Netflix: возможен допрос Гарри Каспарова

«Netflix в сериале «Ход королевы» исказил факты о грузинском гроссмейстере Ноне Гаприндашвили ради своих целей»

Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за неправдивой информации о ней в сериале "Ход королевы"

Как сообщает Report, об этом сказала адвокат шахматистки Майя Мцариашвили. По ее словам, американский режиссер признал, что сценарий содержал недостоверные факты и, что целью было усилить драматизм в картине.

В связи с судебным делом «Н.Гаприндашвили против Netflix» грузинская сторона требует, чтобы показания дал российский шахматист Гарри Каспаров, который консультировал сериал. Сторона иска утверждает, что неточности в сериале не могли быть случайными, так как Г.Каспаров лично знает грузинскую шахматистку.

Первое слушание в процессе Ноны Гаприндашвили против американской компании Netflix состоится 24 января следующего года в суде штата Калифорния. Пятикратная чемпионка мира по шахматам обвиняет компанию в распространении ложных фактов о ней. В сериале Нона Гаприндашвили предстает русской шахматисткой, никогда не игравшей в шахматы с мужчинами. 80 летняя шахматистка требует компенсации в 5 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке “Qaprindaşvili “Netflix”ə qarşı”: Harri Kasparov məhkəmədə dindirilə bilər 

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