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Делегация НОК приняла участие в Генеральной ассамблее AНOК в Сеуле

Делегация НОК приняла участие в Генеральной ассамблее AНOК в Сеуле Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь НОК Азер Алиев и директор отдела внешних связей НОК Анар Багиров приняли участие в XXVI Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийски
Индивидуальные
19 октября 2022 г. 14:11
Делегация НОК приняла участие в Генеральной ассамблее AНOК в Сеуле

Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь НОК Азер Алиев и директор отдела внешних связей НОК Анар Багиров приняли участие в XXVI Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (AНOК) в Сеуле.

Как сообщили Report в НОК, на встрече выступили президент Южной Кореи Юн Сук Ель, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и официальные представители МОК.

На заседании Исполнительного совета AНOК были обсуждены вопросы деятельности Ассоциации, которая отвечает за защиту и развитие интересов национальных олимпийских комитетов, поддержку миссии по пропаганде олимпийских ценностей во всем мире.

На встрече также была представлена информация о World 2023 ANOC Beach Games.

20 октября, во второй день Генеральной Ассамблеи, в AНOК состоятся выборы президента, который также войдет в Совет директоров МОК.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMOK-un nümayəndə heyəti ANOC-un Baş Assambleyasında iştirak edib

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