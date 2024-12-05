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Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана провела встречи в Бахрейне

Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана провела встречи в Бахрейне Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) провела ряд встреч в Бахрейне.
Индивидуальные
5 декабря 2024 г. 12:19
Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана провела встречи в Бахрейне

Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) провела ряд встреч в Бахрейне.

Как сообщили Report в AAF, во встречах также приняла участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева.

Президент федерации Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов встретились с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мухаммедом Джалудом, а также первым вице-президентом Урсулой Папандреа, президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти и президентом Федерации тяжелой атлетики Бахрейна Ибрагимом Исхаком.

После встреч указанным лицам были вручены специальные подарки от имени AAF.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasının nümayəndə heyəti Bəhreyndə görüşlər keçirib

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