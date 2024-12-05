Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана провела встречи в Бахрейне

Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) провела ряд встреч в Бахрейне.

Делегация Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) провела ряд встреч в Бахрейне.

Как сообщили Report в AAF, во встречах также приняла участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева.

Президент федерации Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов встретились с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мухаммедом Джалудом, а также первым вице-президентом Урсулой Папандреа, президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти и президентом Федерации тяжелой атлетики Бахрейна Ибрагимом Исхаком.

После встреч указанным лицам были вручены специальные подарки от имени AAF.