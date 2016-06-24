Делегация Автомобильной федерации Азербайджана принимает участие на ежегодной спортивной конференции FIA

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Делегация Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) отправилась в итальянский город Турин.

Как сообщили Report в федерации, представители АФА принимают участие на ежегодной спортивной конференции Международной автомобильной федерации (FIA).

Основной темой мероприятия, стартовавшего 21 июня, является прошлое, настоящее и будущее автомобильного спорта.

В рамках мероприятия также проводятся панельные обсуждения на темы стратегий развития местных автомобильных федераций, безопасности в автомобильном спорте, единства автомобильного спорта и автомобильной промышленности.

В центре внимания конференции находится Гран-при Европы "Формулы-1", прошедший в Баку. В ходе мероприятия отмечено, что гонки были организованы на высоком уровне.

На конференции, которая завершит свою работу сегодня, участвуют представители автомобильной промышленности и спорта, автомобильные федерации мира.