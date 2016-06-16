​Дебютант "Формулы-1": Баку меня сильно поразил - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report индонезийского пилота команды Manor Racing, участника предстоящего в Баку Гран При Европы "Формулы-1" Рио Харьянто.

- В этом году Вы дебютировали в "Формуле-1" и Вашим первым соревнованием было Гран При Австралии. Какие изменения с этого дня произошли в Вашей жизни?

- Изменилось многое. В первую очередь я более точно изучил процесс управления автомобилем и то, как с ним нужно обращаться.

- 7-ое Гран При уже осталось позади. Какое из этих соревнований Вы считаете самым трудным?

- Каждый имеет свои трудности. С учетом дорог и транспортных средств, можно сказать, что каждый из них создает трудности. В список также входит бакинский трек.

- В соревнованиях участвуют многие известные и сильные команды и пилоты. Какого пилота или команду Вы видите для себя в качестве основного соперника?

- Команда Ferrari очень хорошая. Могу также отметить пилота команды Williams Martini Racing Фелипе Масса и Маркуса Эрикссона из Sauber F1 Team. Кроме того, команда Renault также сильна.

- Что Вы знаете о бакинском треке?

- Я ознакомился с трассой через симулятор. Однако после приезда в Баку прогулялся по этой дороге и располагаю достаточной информацией.

- На определенном отрезке трассы пилоты могут довести скорость до 340 км в час. Вы ознакомились с этим отрезком?

- Гуляя по трассе, данный участок меня удивил. Думаю, что скорость будет большая. Это один из упомянутых вопросов.

- Однако после таких скоростных отрезков будут резкие повороты, которые могут привести к авариям. Не боитесь ли Вы таких рисков, как дебютант?

- Авария может произойти в любой момент. Мы все прекрасно понимает это. Мы осведомлены о поворотах и подготовились к этому. Наши машины также готовы для подобных дорог.

- На какой результат Вы надеетесь по итогам года?

- До конца года я приму участие во многих соревнованиях. На соревнованиях я набираюсь опыта. Однако на очередных соревнованиях я выступлю еще лучше. Надеюсь, что набранный опыт поможет мне в этом.

- Было ли у Вас время для прогулок по Баку?

- Мне представилась возможность погулять по бульвару и Ичеришехер.

- Понравился ли Вам наш город?

- Я был поражен Баку и удивлен. Так как часть города древняя, а часть современная. Это поразило меня.