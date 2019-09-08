​Дастин Порье: "Жаль, что дал загнать себя в угол"

Боец Дастин Порье рассказал о своих чувствах после поражения в бою от Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242.

Как передаёт Report, Порье сказал, что сожалеет о том, что позволил Хабибу загнать его в угол:

"Я понимал, что будет очень сложный бой. Жаль, что дал загнать себя в угол. Я готовился к этому бою так долго. Верил в себя, но очень разочарован этим результатом. В такие моменты нужно быть благодарным за то, что у тебя есть. Теперь я вернусь домой и проведу время с семьей”.

Порье не смог сдержать слёзы во время интервью.