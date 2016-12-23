Дано согласие на то, чтобы на II Евроиграх атлетика была представлена как соревнование высокого уровня

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Европейская ассоциация легкой атлетики согласилась стать частью предстоящих в 2019 году в Минске II Европейских игр.

Как сообщает Report, об этом в интервью "İnside the Games" сказал президент структуры Свен Арне Хансен.

Норвежский функционер сказал о разработке с организаторами игр конкурентоспособного формата.

На I Европейских играх "Баку-2015" прошли командные соревнования в III Лиге по атлетике.

Хансен заявил, что на Евроиграх "Минск-2019" подобного уровня конкуренции не будет.

I вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Максим Рыженков отметил, что на II Евроиграх будет уделено внимание соревнованиям лицензионного характера на олимпиаду 2020 года в Токио. На данный момент реальными кандидатами программы игр указываются акробатика, бокс, байдарка, каноэ, шоссейный велосипед, спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, академическая гребля, самбо, настольный теннис, вольная и греко-римская борьба и пр. Из них лишь акробатика и самбо не являются олимпийскими видами.

Беларусь намерена потратить на Евроигры "Минск-2019" 40 млн. долларов и провести соревнования всего по 12-ти видам.

Отметим, что принято решение провести в 2019 году в шотландском городе Глазго соревнования по водным видам спорта, велосипедному спорту, гольфу, гимнастике, гребле и триатлону.