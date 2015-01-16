Дан старт подготовке к олимпиаде 2024 года

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Международный Олимпийский комитет (МОК) начал прием заявок на Летние Олимпийские и Параолимпийские Игры 2024 года. Как сообщает Report, национальные олимпийские комитеты и потенциальные города-кандидаты до 15 сентября 2015 года могут обсудить первоначальные идеи с МОК.

С этой целью во все страны были направлены приглашения. Германия, Италия и США уже выразили готовность присоединиться к кампании. На последней сессии МОК были приняты 40 поправок, которые способствовали расширению списка кандидатов. Согласно этим новшествам, тендер будет проходить на основе приглашений, будут уточнены преимущества и риски городов-кандидатов, уменьшаться расходы на заявку и организацию игр. В то же время, МОК потратит на организацию Олимпиады 2024 года 1,5 млрд. долларов.

Отметим, что Баку также входит в потенциальный список городов-кандидатов. Название города-победителя будет обнародовано в 2017 году в столице Перу Лиме.