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Дадаш Дадашбейли избран спортсменом года по версии Федерации тяжелой атлетики Азербайджана

Дадаш Дадашбейли избран спортсменом года по версии Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира по борьбе Дадаш Дадашбейли был избран Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана (ФТА) спортсменом года.
Индивидуальные
24 декабря 2024 г. 21:44
Дадаш Дадашбейли избран спортсменом года по версии Федерации тяжелой атлетики Азербайджана

Чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира по борьбе Дадаш Дадашбейли был избран Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана (ФТА) спортсменом года.

Как сообщает Report, он был удостоен этого звания на мероприятии ФТА, посвященном итогам года.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

Затем со вступительным словом выступил генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации и президент ФТА Кямран Набизаде.

Говоря о достижениях федерации в 2024 году, Набизаде подчеркнул большое внимание и заботу, оказываемые спорту на государственном уровне. Он напомнил о больших целях, поставленных в тяжелой атлетике, и выразил уверенность в дальнейшем достижении успехов.

В свою очередь вице-президенту ФТА Фирдовси Умудов напомнил о визитах президентов Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики в нашу страну в этом году. Он отметил, что профессиональное выстраивание международных отношений с упомянутыми организациями сыграло большую роль в предоставлении Азербайджану права принять Европейскую академию тяжелой атлетики.

Далее отличившимся спортсменам и тренерам 2024 года были вручены награды в различных номинациях.

После награждения Дадаша Дадашбейли старший тренер сборной команды Асиф Мамедов, внесший особый вклад в его подготовку к соревнованиям, был награжден в номинации тренер года.

Главный тренер сборной Махты Маккаев был отмечен за эффективную деятельность в федерации. Личный тренер Дадаша Дадашбейли Шамси Сафарли был награжден за заслуги в развитии тяжелой атлетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDadaş Dadaşbəyli Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası tərəfindən ilin idmançısı seçilib

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