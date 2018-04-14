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    Cупертурнир "ShamkirChess 2018" будет транслироваться онлайн

    Наряду с партиями в режиме онлайн также будет показана пресс-конференция

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В супертурнире "Shamkirchess 2018", посвященном памяти Вугара Гашимова, все партии будут транслироваться онлайн.

    Как передает Report, по сообщению пресс-службы турнира, игры можно будет посмотреть в прямом эфире посредством официального сайта турнира - www.shamkirchess.com.

    Партии будут комментировать на азербайджанском и английском языках международный мастер Анар Аллахвердиев и гроссмейстеры Любомир Любоевич с Игорем Хенкиным соответственно.

    Наряду с партиями в режиме онлайн также будет показана пресс-конференция.

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