Cупертурнир "ShamkirChess 2018" будет транслироваться онлайн

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В супертурнире "Shamkirchess 2018", посвященном памяти Вугара Гашимова, все партии будут транслироваться онлайн.

Как передает Report, по сообщению пресс-службы турнира, игры можно будет посмотреть в прямом эфире посредством официального сайта турнира - www.shamkirchess.com.

Партии будут комментировать на азербайджанском и английском языках международный мастер Анар Аллахвердиев и гроссмейстеры Любомир Любоевич с Игорем Хенкиным соответственно.

Наряду с партиями в режиме онлайн также будет показана пресс-конференция.