Cтивен Смит: Великобритания придает большое значение проведению Формулы-1 в Азербайджане

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Великобритания придает большое значение проведению Формулы- 1 в Азербайджане.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стивен Смит.

Он отметил, что учитывая интерес к данным гонкам в Великобритании, посольство впервые за время их проведения в Баку дает старт промоушн-мероприятиям.

"Мы проведем ряд мероприятий, в частности модных показов в рамках Формулы-1. Считаю, подобные мероприятия повысят имидж наших стран", - подчеркнул он.

Посольство Великобритании в рамках данной акции организует три мероприятия: Fashion Roundtable, UK Exellence Seminar и Fashion Show.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет 27-29 апреля.