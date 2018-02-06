Cостоялась встреча между Антидопинговой конвенцией СЕ и Национальным антидопинговым агентством Азербайджана

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете прошла встреча между Антидопинговой конвенцией Совета Европы и Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).

Как передает Report, на встрече приняли участие специалисты Антидопинговой конвенции Совета Европы и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Цель встречи заключается в том, чтобы проанализировать сегодняшнюю ситуацию в антидопинговом законодательстве, оказании содействия развитию в необходимых направлениях.

На мероприятии были обсуждены связи НОК и AMADA. Помимо всего, был рассмотрен проект Национального олимпийского комитета "2018 - антидопинговый год".

В заключение были даны ответы на вопросы, связанные с проектом и антидопинговым состоянием в Азербайджане.