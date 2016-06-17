​CNN: Проведение Формулы-1 в Баку сможет укрепить традиции автоспорта в Азербайджане

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Путешествующий по всему миру вид спорта Формула-1 отправился в Азербайджан, где в это воскресенье впервые состоится Гран-при Европы".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье CNN.

По словам исполнительного директора компании Baku City Circuit Арифа Рагимова, проведение Гран-при поможет развитию туризма в городе и покажет миру, что из себя представляет Баку.

Исполнительный директор отметил, что проведение гонки может повысить традиции автоспорта в Азербайджане.

В свою очередь молодой, подающий надежды, гонщик Гюльгусейн Абдуллаев отметил, что если гонщикам Формулы-1 нравятся городские трассы в Монако и Сингапуре, то им понравится бакинская трасса, которая быстрее, чем другие.

"Это будет хорошее соревнование", - сказал он.

Издание отмечает, что Baku City Circuit претендует на имя самой скоростной и длинной уличной трассы за всю историю Формулы-1.