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    ​CNN: Проведение Формулы-1 в Баку сможет укрепить традиции автоспорта в Азербайджане

    Baku City Circuit претендует на имя самой скоростной и длинной уличной трассы за всю историю Формулы-1

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Путешествующий по всему миру вид спорта Формула-1 отправился в Азербайджан, где в это воскресенье впервые состоится Гран-при Европы".

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье CNN.

    По словам исполнительного директора  компании Baku City Circuit  Арифа Рагимова, проведение Гран-при поможет развитию  туризма в городе и покажет миру, что из себя представляет Баку.

    Исполнительный директор отметил, что проведение гонки может повысить традиции автоспорта в Азербайджане. 

    В свою очередь молодой, подающий надежды, гонщик Гюльгусейн Абдуллаев отметил, что если гонщикам Формулы-1 нравятся городские трассы в Монако и Сингапуре, то им понравится бакинская трасса, которая быстрее, чем другие.

    "Это будет хорошее соревнование", - сказал он.

    Издание отмечает, что Baku City Circuit претендует на имя самой скоростной и длинной уличной трассы за всю историю Формулы-1.

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