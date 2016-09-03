Cкончалась российская двукратная олимпийская чемпионка

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Скончалась двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по гребле советская спортсменка и тренер Антонина Середина.

Как сообщает Report, известная спортсменка и тренер умерла в возрасте 86 лет.

В 1960 году А.Середина завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Риме (байдарка-одиночка и байдарка-двойка на 500 м), а в 1968 году она стала бронзовым призером Игр в Мехико (байдарка-двойка, 500 м).

Она является трехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы, 15-кратной чемпионкой СССР. В 1960 году А.Середину признали лучшей спортсменкой СССР, а в 1970-м - лучшим тренером СССР.