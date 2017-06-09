CinemaPlus стала официальным партнером Теймура Раджабова в Гран-при FIDE

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стала официальным партнером чемпиона мирового масштаба - шахматиста Теймура Раджабова, который принимает участие в Гран-при FIDE.

Как сообщает Report, кинотеатр CinemaPlus надеется, что победителем этого мирового соревнования, состоящего из 4 серий, станет именно гроссмейстер Теймур Раджабов.

Отметим, что 2 первые серии Гран-при были проведены в Шардже (Арабские Эмираты) и Москве (Россия). 5-16 июля соревнования пройдут в Женеве (Швейцария), 15-26 ноября - Пальма-де-Майорке (Испания). По итогам серии будут определены два победителя, которые завоюют путевку на Турнир претендентов.