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    CinemaPlus покажет бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомеда - ВИДЕО

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus 7 октября в 07:00 утра покажут долгожданный бой без правил по смешанным единоборствам в прямом эфире. 

    Как сообщает Report, бой пройдёт между ирландским боксером Конором Макгрегором и дагестанским самбистом Хабибом Нурмагомедовым, которые являются чемпионами UFC.

    Место проведения турнира UFC-229 - в Парадизе, штат Невада, пригородная территория Лас-Вегаса в "Ти-Мобайл-арена". 

    Конор Макгрегор — чемпион в полулегком и легком весе — трижды был побежден, проведя за свою карьеру 21 бой.

    Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 26 профессиональных боев и не проиграл ни одного.

    Цена билета составляет 10 АЗН, VİP-20 АЗН. Количество билетов ограничено.

    Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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