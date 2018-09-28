CinemaPlus покажет бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомеда - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus 7 октября в 07:00 утра покажут долгожданный бой без правил по смешанным единоборствам в прямом эфире.
Как сообщает Report, бой пройдёт между ирландским боксером Конором Макгрегором и дагестанским самбистом Хабибом Нурмагомедовым, которые являются чемпионами UFC.
Место проведения турнира UFC-229 - в Парадизе, штат Невада, пригородная территория Лас-Вегаса в "Ти-Мобайл-арена".
Конор Макгрегор — чемпион в полулегком и легком весе — трижды был побежден, проведя за свою карьеру 21 бой.
Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 26 профессиональных боев и не проиграл ни одного.
Цена билета составляет 10 АЗН, VİP-20 АЗН. Количество билетов ограничено.
Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости