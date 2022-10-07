ЧМ: Сегодня к борьбе подключатся еще три азербайджанских дзюдоиста

Еще три азербайджанских дзюдоиста подключается к борьбе в рамках чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.
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Яшар Наджафов в той же весовой категории встретится в 1/32 финала с Миадом Носрати (команда беженцев).
В женских соревнованиях Гюльтадж Мамедалиева в весовой категории 52 кг встретится с Бинтой Ндиайе (Швейцария) в 1/32 финала.
Отметим, что Азербайджан на чемпионате мира представляют 11 дзюдоистов. Кярамат Гусейнов (60 кг) и Лейла Алиева (48 кг) в первый день остались без медалей.
Чемпионат мира завершится 13 октября.