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ЧМ: Сегодня к борьбе подключатся еще три азербайджанских дзюдоиста

ЧМ: Сегодня к борьбе подключатся еще три азербайджанских дзюдоиста Еще три азербайджанских дзюдоиста подключается к борьбе в рамках чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.
Индивидуальные
7 октября 2022 г. 08:46
ЧМ: Сегодня к борьбе подключатся еще три азербайджанских дзюдоиста

Еще три азербайджанских дзюдоиста подключается к борьбе в рамках чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 66 кг Орхан Сафаров в 1/16 финала встретится с победителем пары Фредди Вайценеггер (Франция)/Исмаэль Альхассен (Нигер).

Яшар Наджафов в той же весовой категории встретится в 1/32 финала с Миадом Носрати (команда беженцев).

В женских соревнованиях Гюльтадж Мамедалиева в весовой категории 52 кг встретится с Бинтой Ндиайе (Швейцария) в 1/32 финала.

Отметим, что Азербайджан на чемпионате мира представляют 11 дзюдоистов. Кярамат Гусейнов (60 кг) и Лейла Алиева (48 кг) в первый день остались без медалей.

Чемпионат мира завершится 13 октября.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Bu gün Azərbaycanın daha üç cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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