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ЧМ: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал

ЧМ: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по дзюдо среди юниоров, который проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Индивидуальные
28 августа 2022 г. 17:32
ЧМ: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал

Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по дзюдо среди юниоров, который проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как передает Report, в первом матче соперниками отечественных атлетов были хозяева татами. Выиграв со счетом 4:1, наша сборная сумела затем в 1/4 финала обыграть Канаду - 4:2.

В полуфинальной встрече с Украиной основное время завершилось вничью 3:3, а в дополнительное - Низами Имранов (60 кг) победив соперника "иппоном", вывел Азербайджан в финал.

В решающем поединке соперником станет победитель полуфинала между Тунисом и Францией.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın cüdo millisi finala yüksəlib

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