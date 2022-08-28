ЧМ: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал

Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по дзюдо среди юниоров, который проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по дзюдо среди юниоров, который проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как передает Report, в первом матче соперниками отечественных атлетов были хозяева татами. Выиграв со счетом 4:1, наша сборная сумела затем в 1/4 финала обыграть Канаду - 4:2.

В полуфинальной встрече с Украиной основное время завершилось вничью 3:3, а в дополнительное - Низами Имранов (60 кг) победив соперника "иппоном", вывел Азербайджан в финал.

В решающем поединке соперником станет победитель полуфинала между Тунисом и Францией.