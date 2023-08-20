О нас

ЧМ: Китайские стрелки отличились в соревнованиях по пневматической винтовке

ЧМ: Китайские стрелки отличились в соревнованиях по пневматической винтовке В рамках 53-го чемпионата мира (ЧМ) по стрельбе в Баку в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди женщин члены китайской команды проявили наибольшую активность.
Индивидуальные
20 августа 2023 г. 14:01
ЧМ: Китайские стрелки отличились в соревнованиях по пневматической винтовке

В рамках 53-го чемпионата мира (ЧМ) по стрельбе в Баку в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди женщин члены китайской команды отличились меткостью.

Как передает Report, золотую медаль завоевала китаянка Цзяюй Хан, набравшая 251,4 очка. Серебряную медаль завоевала также спортсменка из Китая. Набрав 250,2 очка, Цзинь Ван отстала от своей соотечественницы с небольшим отрывом. Бронзовая медаль досталась Мехули Гош, представлявшей Индию, с результатом 229,8 очка.

В командных соревнованиях Индия заняла первое место, Китай - второе, Германия - третье.

По итогам соревнований Цзяюй Хан (Китай), Мехули Гош (Индия), Шерминех Чехел Амирани (Иран) и Одри Гонья (Швейцария) завоевали лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatı: pnevmatik tüfəngdən atəş üzrə yarışda Çin idmançıları fərqləniblər

Другие новости из категории

Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал
ФотоЕще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал
20 августа 2023 г. 14:21
Стал известен победитель UFC в легчайшем весе
Стал известен победитель UFC в легчайшем весе
20 августа 2023 г. 10:11
Нефтчи стал чемпионом этапа Мелилье Женской Мировой серии по баскетболу 3х3
"Нефтчи" стал чемпионом этапа Мелилье Женской Мировой серии по баскетболу 3х3
20 августа 2023 г. 00:17
Кубок мира: Ниджат Абасов проиграл Карлсену в первой партии
Кубок мира: Ниджат Абасов проиграл Карлсену в первой партии
19 августа 2023 г. 19:24
Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль
Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль
19 августа 2023 г. 18:59
Греческий спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку
Греческий спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку
19 августа 2023 г. 18:05
Олимпийский чемпион: Приветствую проведение чемпионата мира в Азербайджане
Олимпийский чемпион: Приветствую проведение чемпионата мира в Азербайджане
19 августа 2023 г. 17:54
Шведский спортсмен: Чемпионат мира организован прекрасно, а Баку великолепен
ФотоШведский спортсмен: Чемпионат мира организован прекрасно, а Баку великолепен
19 августа 2023 г. 16:31
Определились очередные призеры чемпионата мира по стрельбе в Баку
ФотоОпределились очередные призеры чемпионата мира по стрельбе в Баку
19 августа 2023 г. 15:46
Азербайджанские дзюдоисты завершили второй день Гран-при без медалей
Азербайджанские дзюдоисты завершили второй день Гран-при без медалей
19 августа 2023 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi