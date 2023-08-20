ЧМ: Китайские стрелки отличились в соревнованиях по пневматической винтовке

В рамках 53-го чемпионата мира (ЧМ) по стрельбе в Баку в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди женщин члены китайской команды проявили наибольшую активность.

В рамках 53-го чемпионата мира (ЧМ) по стрельбе в Баку в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди женщин члены китайской команды отличились меткостью.

Как передает Report, золотую медаль завоевала китаянка Цзяюй Хан, набравшая 251,4 очка. Серебряную медаль завоевала также спортсменка из Китая. Набрав 250,2 очка, Цзинь Ван отстала от своей соотечественницы с небольшим отрывом. Бронзовая медаль досталась Мехули Гош, представлявшей Индию, с результатом 229,8 очка.

В командных соревнованиях Индия заняла первое место, Китай - второе, Германия - третье.

По итогам соревнований Цзяюй Хан (Китай), Мехули Гош (Индия), Шерминех Чехел Амирани (Иран) и Одри Гонья (Швейцария) завоевали лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.