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ЧМ: Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзу

ЧМ: Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзу Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров проиграл в матче за бронзовую медаль на чемпионате мира, прошедшем в Дохе, столице Катара.
Индивидуальные
9 мая 2023 г. 20:04
ЧМ: Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзу

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Катара Дохе.

Как передает Report, двукратный чемпион Европы в первой схватке обыграл Адыля Османова (Молдова), а затем победил Джека Йонезуку (США) и вышел в четвертьфинал. На этой стадии Хидаят победил Артура Маргелидона (Канада), но в полуфинале проиграл Мануэлю Ломбардо (Италия).

В схватке за бронзу Гейдаров уступил Соичи Хашимото (Япония) и стал пятым.

После трех дней в активе команды нет наград.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Hidayət Heydərov bürünc medal uğrunda görüşdə məğlub olub - YENİLƏNİB - 2

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