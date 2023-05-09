ЧМ: Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзу

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Катара Дохе.
Как передает Report, двукратный чемпион Европы в первой схватке обыграл Адыля Османова (Молдова), а затем победил Джека Йонезуку (США) и вышел в четвертьфинал. На этой стадии Хидаят победил Артура Маргелидона (Канада), но в полуфинале проиграл Мануэлю Ломбардо (Италия).
В схватке за бронзу Гейдаров уступил Соичи Хашимото (Япония) и стал пятым.
После трех дней в активе команды нет наград.