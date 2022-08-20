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ЧМ: Еще два азербайджанских борца вышли в финал

ЧМ: Еще два азербайджанских борца вышли в финал Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира U-20, который проходит в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
20 августа 2022 г. 18:56
ЧМ: Еще два азербайджанских борца вышли в финал

Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира U-20, который проходит в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, за золотую медаль будут бороться Кянан Абдуллазаде (67 кг) и Гурбан Гурбанов (72 кг).

В полуфинале Абдуллазаде победил казахстанца Мухаммада Гошгара со счетом 9:2, а Гурбанов представителя Украины Ирфана Мирзоева - 5:0. Их соперниками в финале будут грузинец Ника Броладзе и молдаванин Александру Словей соответственно.

Отметим, что сегодня еще один азербайджанский борец Нихад Гулузаде (57 кг) выступит в финале, а Лачин Велиев поборется за бронзу..

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha 2 güləşçisi finala yüksəlib

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