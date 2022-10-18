ЧМ: Двое азербайджанских борцов вышли в финал

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал проходящего в испанском городе Понтеведра чемпионата мира U-23.

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал проходящего в испанском городе Понтеведра чемпионата мира U-23.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 72 кг Гурбан Гурбанов в полуфинале победил украинца Ирфана Мирзоева со счетом 7:1 и вышел в финал.

19:06

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в полуфинал проходящего в испанском городе Понтеведра чемпионата мира U-23.

Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг спортсмен встретился с Нурмухамметом Абдуллаевым из Кыргызстана.

Одолевший соперника со счетом 3:1 Мамедли вышел в финал. Его соперником в решающем матче станет турецкий спортсмен Керем Кемаль.