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ЧМ: Азербайджанский боксер одержал победу, в 1/16 финала он поборется с армянином

ЧМ: Азербайджанский боксер одержал победу, в 1/16 финала он поборется с армянином Еще один азербайджанский боксер вступил в борьбу на чемпионате мира в Белграде (Сербия).
Индивидуальные
26 октября 2021 г. 18:17
ЧМ: Азербайджанский боксер одержал победу, в 1/16 финала он поборется с армянином

Еще один азербайджанский боксер вступил в борьбу на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

Как сообщили Report в Федерации бокса, во второй день чемпионата свои силы испытал Малик Гасанов.

В 1/32 финала выступающий в весовой категории до 63,5 кг спортсмен померился силами с гватемальцем Хуаном Реесом Донисом. Победивший со счетом 5:0 (30:26, 30:26, 30:25, 30:26, 30:26) Гасанов вышел в следующий этап.

В 1/16 финала его соперником станет представитель Армении Ованнес Бачков.

Встреча состоится 30 октября.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan boksçusu qalib gələrək erməniyə rəqib olub

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