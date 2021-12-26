ЧМ: Азербайджанская шахматистка встретится с армянским гроссмейстером

В Варшаве (Польша) начинается чемпионат мира по рапиду и блицу, в котором выступят 12 азербайджанских шахматистов.

В Варшаве (Польша) начинается чемпионат мира по рапиду и блицу, в котором выступят 12 азербайджанских шахматистов.

Как сообщает Report, в нем примут участие Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Вугар Асадли и Хазар Бабазаде, а в женском зачете выступят Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева.

В течении трех дней участники будут играть в рапид. Сегодня намечены пять туров в мужской секции и четыре – в женской.

Жеребьевка уже проведена и определены пары первого тура. В мужской борьбе Шахрияр Мамедъяров встретится с Павлом Чарноту (Польша), Рауф Мамедов с Харше Бхаратакоти Индия), Васиф Дурарбейли с Максимом Вашие-Лагравом (Франция), Вугар Асадли с Джорданом Инн Форестой (Нидерланды).

Среди женщин Мамедьярова, Балджаева и Бейдуллаева встретятся с российскими шахматистками Валентиной Гуниной, Ольгой Гиря и Леей Гарифуллиной соответственно, а Мамедова с норвежкой Ольгой Должиковой, а Мамедъярова с армянским гроссмейстером из Нидерландов Анной-Майю Казаряном.

Матчи начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что общий призовой фонд чемпионата мира составляет 100 000 долларов США. Победитель мужского турнира получит 60 000, а победитель женского турнира - 40 000.