ЧМ-2022: Дубль Дзюбы принес сборной России победу

Стартовал второй тур отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как сообщает Report, в группе Н сборная России одержала победу над командой Словении со счетом 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 13 008 зрителей. В составе хозяев поля дубль оформил капитан Артем Дзюба.
Группа G.
18:00. Черногория - Гибралтар - 4:1
Голы: Фатос Бачираж, 26, Марко Шимич, 41, Жарко Томашевич, 53. Стеван Йоветич, 80 - Райс Стайч, 30 (п).
Группа H
18:00. Россия - Словения - 2:1
Голы: Артем Дзюба, 26, 35 - Иосип Иличич, 36.