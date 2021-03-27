ЧМ-2022: Дубль Дзюбы принес сборной России победу

Стартовал второй тур отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года

Стартовал второй тур отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает Report, в группе Н сборная России одержала победу над командой Словении со счетом 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 13 008 зрителей. В составе хозяев поля дубль оформил капитан Артем Дзюба.

Группа G.

18:00. Черногория - Гибралтар - 4:1

Голы: Фатос Бачираж, 26, Марко Шимич, 41, Жарко Томашевич, 53. Стеван Йоветич, 80 - Райс Стайч, 30 (п).

Группа H

18:00. Россия - Словения - 2:1

Голы: Артем Дзюба, 26, 35 - Иосип Иличич, 36.