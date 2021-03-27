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ЧМ-2022: Дубль Дзюбы принес сборной России победу

ЧМ-2022: Дубль Дзюбы принес сборной России победу Стартовал второй тур отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года
Индивидуальные
27 марта 2021 г. 20:08
ЧМ-2022: Дубль Дзюбы принес сборной России победу
Артем Дзюба

Стартовал второй тур отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает Report, в группе Н сборная России одержала победу над командой Словении со счетом 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 13 008 зрителей. В составе хозяев поля дубль оформил капитан Артем Дзюба.

Группа G.

18:00. Черногория - Гибралтар - 4:1

Голы: Фатос Бачираж, 26, Марко Шимич, 41, Жарко Томашевич, 53. Стеван Йоветич, 80 - Райс Стайч, 30 (п).

Группа H

18:00. Россия - Словения - 2:1

Голы: Артем Дзюба, 26, 35 - Иосип Иличич, 36.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Rusiya yığması növbəti qələbəsini qazandı

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