Члены сборной Азербайджана по дзюдо проголосовали на референдуме

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Члены сборной Азербайджана по дзюдо, находящиеся на сборах в Шамкирском олимпийском комплексе, проголосовали на референдуме.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в голосовании участвовали спортсмены и тренера, находящиеся на учебно-тренировочном сборе.

Они проголосовали на избирательном участке №6 Шамкирского городского избирательного округа №98.

Отметим, что 26 сентября с 08:00 на всей территории Азербайджана началось всенародное голосование (референдум).