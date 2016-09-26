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    Члены сборной Азербайджана по дзюдо проголосовали на референдуме

    В голосовании участвовали спортсмены и тренера

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Члены сборной Азербайджана по дзюдо, находящиеся на сборах в Шамкирском олимпийском комплексе, проголосовали на референдуме. 

    Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в голосовании участвовали спортсмены и тренера, находящиеся на учебно-тренировочном сборе. 

    Они проголосовали на избирательном участке №6 Шамкирского городского избирательного округа №98.

    Отметим, что 26 сентября с 08:00 на всей территории Азербайджана началось всенародное голосование (референдум).

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