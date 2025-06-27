Члены сборной Азербайджана, ставшей чемпионом Европы, вернулись на родину

Азербайджанские борцы, занявшие первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-15 в итальянском Каорле, набрав рекордное количество очков, вернулись на родину.

Азербайджанские борцы, занявшие первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-15 в итальянском Каорле, набрав рекордное количество очков, вернулись на родину.

Как сообщает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи национальной сборной. В мероприятии приняли участие представители СМИ, болельщики, близкие спортсменов, представители общественности.

Сборная Азербайджана, завоевавшая две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, набрав 161 очко, во второй раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Коллектив опередил занявшую 2-е место Армению на 47 очков, тройку лидеров замкнула Украина (91).

Отметим, что 161 очко - это новый рекорд азербайджанской сборной по вольной борьбе в данной возрастной группе. До этого лучший показатель был зафиксирован в 2023 году, тогда команда заняла 2-е место со 145 очками.