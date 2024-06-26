Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе взяли еще 5 медалей на ЧЕ

Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе завоевали еще пять медалей на проходящем в Сербии чемпионате Европы U-17.

Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе завоевали еще пять медалей на проходящем в Сербии чемпионате Европы U-17.

Как сообщает Report , Туран Дашдемиров (51 кг), одолев в финале армянина Юрика Мхитаряна, завоевал золотую медаль турнира.

Выступавший в весовой категории 60 кг Айхан Джавадов также оказался сильнее в решающем поединке армянского борца Алекса Маргаряна – 9:4.

Саид Пашаев (92 кг) в финале не дал никаких шансов сербу Стевану Кожичу.

Юсиф Ахмедли (71 кг) в поединке за золото турнира уступил со счетом 3:7 Кириллу Валевскому из Беларуси. Ниджат Искандерли (45 кг) выиграл встречу за бронзу у норвежца Абубакара Сагая со счетом 10:6.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на чемпионате Европы 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.