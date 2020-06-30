Член сборной Азербайджана объявлен в розыск за убийство

Нурмагомед Гаджиев https://report.az/storage/news/99bc259dfbb9da01dc421424d39507ea/a0b66b12-c895-42a3-aa26-85b13c64ea21_292.jpg

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану сообщило подробности расследования уголовного дела, возбужденного по факту резонансного убийства племянника бывшего главы "Дагавтодора", совершенного в центре Махачкалы 23 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по подозрению в совершении преступления разыскиваются сыновья депутата Народного собрания республики Магомеда Асиятилова и известный спортсмен, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по вольной борьбе Нурмагомед Гаджиев.

Убийству предшествовал конфликт между молодыми людьми — представителями известных в республике семей. 23 июня около 22:00 они повздорили на территории парка имени Ленинского комсомола. Абдулбасир Омаров, племянник экс-руководителя "Дагавтодора" и дагестанского филиала "Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова, неожиданно ударил по лицу Сураката Асиятилова, сына депутата Народного собрания республики и бывшего главы Шамильского района Магомеда Асиятилова, после чего на своей автомашине покинул место конфликта.

По данным следствия, пострадавший решил убить своего обидчика. Он позвал на помощь родного брата Хусейна и своих знакомых, попросив их приехать с оружием. Около 22:40 Асиятилов и Омаров вновь встретились — на этот раз на территории администрации "Махачкалаводоканала", расположенной на проспекте Акушинского.

Вооруженный пистолетом Суракат Асиятилов вступил в драку с Омаровым, присутствовавшие при этом молодые люди разняли их и попытались примирить. Однако в этот момент, установили следователи, на территорию предприятия забежали вооруженные пистолетами Хусейн Асиятилов и Нурмагомед Гаджиев, а с ними еще более 20 человек.

Увидев толпу, Омаров попытался убежать с территории предприятия, но братья Асиятиловы и Гаджиев напали на него, повалили на асфальт и, несколько раз выстрелив в него, скрылись с места преступления. От множественных огнестрельных ранений Омаров скончался в больнице.

Следствие вынесло в отношении Сураката и Хусейна Асиятиловых и Нурмагомеда Гаджиева постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Они объявлены в розыск.

Нурмагомед Гаджиев выступал за сборную Азербайджана по вольной борьбе. Он дважды, в 2018 и 2019 годах, завоевывал бронзу на чемпионатах Европы.