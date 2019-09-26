Токио-2020: число завоеванных азербайджанскими спортсменами лицензий сократилось втрое

Количество лицензий, завоеванных азербайджанскими спортсменами по традиционным видам спорта на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио, в три раза меньше по сравнению с соответствующим периодом минувшего олимпийского цикла.

Согласно анализу Report, регресс наблюдается на фоне завершившихся чемпионатов мира по борьбе, волейболу, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, академической гребле, каяку и каноэ.

Азербайджан к минувшему циклу 2015 года завоевал 20 лицензий на XXXI Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Было завоевано 11 лицензий по борьбе, 3 – каноэ и каяку, 2 – атлетике, по одной – в художественной гимнастике, академической гребле, каноэ-слаломе и боксе. Сейчас у Азербайджана 7 олимпийских лицензий. Самый большой регресс наблюдается в борьбе. Азербайджанские борцы набрали на 9 лицензий меньше, чем в аналогичный период прошлого цикла. В художественной гимнастике, напротив, лицензий завоевано больше. Также уменьшение количества лицензий наблюдается в атлетике.

Отметим, что XXXII Летние олимпийские игры 2020 года в Токио стартуют 24 июля 2020 года и продлятся до 9 августа.