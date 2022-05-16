Число азербайджанских гроссмейстеров среди мужчин достигло 27

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила титул группы шахматистов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила титул группы шахматистов.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, после индивидуального чемпионата Европы в Словении Гевхар Бейдуллаева прошла регистрацию как международный гроссмейстер среди женщин, а Хазар Бабазаде – как международный мастер.

ФИДЕ также включила Мухаммеда Мурадлы в список международных гроссмейстеров.

Отметим, что Мухаммед Мурадлы вошел в историю независимого Азербайджана как 27-й гроссмейстер среди мужчин.