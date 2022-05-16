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Число азербайджанских гроссмейстеров среди мужчин достигло 27

Число азербайджанских гроссмейстеров среди мужчин достигло 27 Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила титул группы шахматистов
Индивидуальные
16 мая 2022 г. 16:56
Число азербайджанских гроссмейстеров среди мужчин достигло 27

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила титул группы шахматистов.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, после индивидуального чемпионата Европы в Словении Гевхар Бейдуллаева прошла регистрацию как международный гроссмейстер среди женщин, а Хазар Бабазаде – как международный мастер.

ФИДЕ также включила Мухаммеда Мурадлы в список международных гроссмейстеров.

Отметим, что Мухаммед Мурадлы вошел в историю независимого Азербайджана как 27-й гроссмейстер среди мужчин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın kişi qrossmeysterlərinin sayı 27-ə çatıb

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