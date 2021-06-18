Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят до 53 тыс. человек

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сократит общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования, до 53 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила г

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сократит общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования, до 53 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

Изначально предполагалось, что на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в составе международных делегаций прибудет порядка 180 тыс. человек. Затем это число неоднократно корректировалось японской стороной на фоне продолжающей оставаться сложной ситуации с распространением нового коронавируса в стране.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Ожидается, что местные зрители на соревнования все-таки будут допущены с определенными оговорками - допустимое число зрителей на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено.