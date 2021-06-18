О нас
Report Georgia
Аудио новости

Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят до 53 тыс. человек

Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят до 53 тыс. человек Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сократит общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования, до 53 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила г
Индивидуальные
18 июня 2021 г. 17:26
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят до 53 тыс. человек

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сократит общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования, до 53 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

Изначально предполагалось, что на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в составе международных делегаций прибудет порядка 180 тыс. человек. Затем это число неоднократно корректировалось японской стороной на фоне продолжающей оставаться сложной ситуации с распространением нового коронавируса в стране.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Ожидается, что местные зрители на соревнования все-таки будут допущены с определенными оговорками - допустимое число зрителей на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Nümayəndə heyətlərinin sayı 53 000 nəfərə endiriləcək

Другие новости из категории

Чемпионат Европы: Наш борец победил арменина приемом туше
Чемпионат Европы: Наш борец победил арменина приемом "туше"
18 июня 2021 г. 15:01
Азербайджанец избран президентом международной спортивной федерации
Азербайджанец избран президентом международной спортивной федерации
18 июня 2021 г. 14:16
Чемпионат Европы: Соперником нашего боксера стал армянин
Чемпионат Европы: Соперником нашего боксера стал армянин
17 июня 2021 г. 17:02
Названа сумма выигрыша Шахрияра Мамедъярова на турнире в Румынии
Названа сумма выигрыша Шахрияра Мамедъярова на турнире в Румынии
17 июня 2021 г. 15:20
Раджабов и Мамедъяров не сыграют  в Туре чемпионов
Раджабов и Мамедъяров не сыграют  в Туре чемпионов
17 июня 2021 г. 14:23
Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии
Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии
14 июня 2021 г. 17:38
В Азербайджане скончался спортсмен-юниор
В Азербайджане скончался спортсмен-юниор
14 июня 2021 г. 14:25
Азербайджанский борец завоевал бронзу в Польше
ФотоАзербайджанский борец завоевал бронзу в Польше
14 июня 2021 г. 03:46
Боксер Поветкин завершил карьеру
Боксер Поветкин завершил карьеру
13 июня 2021 г. 23:51
Джокович выиграл Roland Garros
Джокович выиграл Roland Garros
13 июня 2021 г. 22:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi