Чингиз Гусейнзаде: Завоевать медаль в Японии нелегко

"30 июля стал для нас значимым днем. Мы счастливы, что завоевали нашу первую медаль. Поздравляю всех азербайджанских фанатов с этим событием".

"30 июля стал для нас значимым днем. Мы счастливы, что завоевали нашу первую медаль. Поздравляю всех азербайджанских фанатов с этим событием".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, комментируя завоевание бронзовой медали азербайджанской дзюдоисткой Ириной Киндзерской (+78 кг) на летних Олимпийских играх в Токио.

По его словам, поскольку Олимпиада проходила в Японии, большинство медалей в соревнованиях дзюдо завоевали местные спортсмены: "К сожалению, азербайджанские дзюдоисты вынуждены были бороться, в основном, с местными мастерами татами. В этом нет ничего удивительного. Выиграть медаль по этому виду спорта в Японии не так просто. В этом плане завоевание Киндзерской бронзовой медали само по себе является огромным достижением. Олимпийской чемпионкой стала японка Акира Сонэ. А Киндзерская проиграла ей в полуфинале. В целом, большинство наших дзюдоистов проиграли чемпионам".

Вице-президент не считает выступление азербайджанских дзюдоистов неудачным, поскольку в Японии было очень мало шансов на медаль: "Наши основные виды спорта еще впереди. Верю, что на этой Олимпиаде мы сможем еще показать прекрасные результаты".