Чингиз Гусейнзаде вновь избран вице-президентом Спортивной федерации исламской солидарности

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде вновь избран на ту же должность в Спортивной федерации исламской солидарности (İSSF).

Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках Генеральной Ассамблеи ISSF в городе Эр-Рияд Саудовской Аравии. Главным вопросом повестки дня заседания стал отчет о деятельности организации за последние 4 года. В отчете говорится, что IV Игры исламской солидарности в Баку были организованы на высоком уровне, сыграли исключительную роль в распространении исламских ценностей в мировом масштабе, и усилении дружбы и солидарности между исламскими странами.

После определения направлений деятельности Генеральной Ассамблеи на последующие 4 года состоялись выборы членов исполкома ISSF и руководства. Была выдвинута кандидатура Ч.Гусейнзаде и он в третий раз был избран на должность вице-президента.

Отметим, что в Генеральной Ассамблее Азербайджан наряду с Чингизом Гусейнзаде представляют член исполкома ISSF, директор департамента IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" Кенуль Нуруллаева, начальник управления по международным связям НОК Анар Багиров и начальник управления маркетинга Мехман Керимов.